Reprodução/Departamento dos Bombeiros da cidade de Veron Homem fica preso em escorregador e é resgatado pelos bombeiros.









Um homem de 40 anos precisou ser resgatado pelos bombeiros após ficar preso em um escorregador espiral de um parquinho de uma escola em Vernon, no estado de Connecticut, Estados Unidos. As informações são da Fox 4.

O caso aconteceu no último sábado (16), por volta das 16h30, quando o Serviço de Emergência Médica (EMS) e o Departamento de Polícia de Vernon, foram acionados e enviados ao local. As primeiras equipes que chegaram encontraram o homem de cabeça para baixo, entalado no meio do escorregador.





O resgate precisou de apoio extra, que incluiu um caminhão de bombeiros, uma unidade de resgate 141 e uma torre 541. Enquanto a equipe da unidade de resgate preparava as ferramentas para a retirada do homem, a torre foi posicionada sobre a grama, e utilizou a escada aérea como ponto de apoio para estabilizar a parte do escorregador que os bombeiros precisavam remover para alcançar a vítima.

A ação durou menos de 30 minutos e o homem foi liberado após os socorristas conseguirem retirar a parte inferior do escorregador, que foi dividido em duas partes.

Apesar do susto, o homem recusou o atendimento médico.