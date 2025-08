Casa Branca Projeto substituirá o atual East Wing

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , anunciou nesta quinta-feira (31) que as obras de um novo salão de eventos na Casa Branca começarão em setembro de 2025, com previsão de conclusão antes do fim de seu mandato. O custo estimado do projeto é de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão na cotação atual).

A estrutura terá cerca de 90 mil metros quadrados e capacidade para acomodar até 650 pessoas sentadas, mais que o triplo da capacidade atual do maior salão da residência oficial.

O objetivo é substituir o uso de tendas externas em cerimônias formais, que hoje precisam ser montadas a cerca de 90 metros da entrada principal.

O novo Salão de Estado será construído no local onde hoje está o reformado e pouco original East Wing, ala leste da Casa Branca, que já passou por diversas modificações desde sua construção, em 1902.

A ala recebeu um segundo andar em 1942 e perdeu características históricas ao longo do tempo.

A proposta da nova obra é integrar tradição e funcionalidade, mantendo a identidade arquitetônica clássica do prédio principal.

Financiamento será totalmente privado

A obra será financiada por doações privadas, incluindo recursos do próprio Trump e de outros apoiadores do governo.

O Serviço Secreto dos Estados Unidos será responsável por garantir as adaptações e reforços de segurança na nova estrutura.

O projeto arquitetônico ficará a cargo do escritório McCrery Architects, sediado em Washington e especializado em design clássico.

“ Presidentes da era moderna enfrentam desafios ao organizar grandes eventos na Casa Branca porque o prédio está praticamente intacto desde a gestão de Harry Truman. Estou honrado que o presidente Trump tenha confiado em mim para realizar essa renovação necessária, preservando a elegância e importância histórica do edifício ”, afirmou o CEO Jim McCrery.





A construção será executada pela Clark Construction, com suporte da empresa de engenharia AECOM.

O novo salão terá uma capacidade significativa em relação à atual East Room, que comporta apenas 200 pessoas sentadas.

Segundo a chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, Trump pretende deixar um legado duradouro.

“ O presidente Trump é um construtor nato e tem um olhar extraordinário para os detalhes. Ele está totalmente comprometido em preservar a história da Casa Branca enquanto constrói um belo salão de festas que poderá ser aproveitado por futuras administrações e gerações de estadunidenses ”, relata Wiles.

Reuniões preparatórias para o projeto foram realizadas nas últimas semanas com participação da equipe da Casa Branca, do Serviço Nacional de Parques, do Escritório Militar da residência e do Serviço Secreto.