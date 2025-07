Daily Mail Pane trava voos no Reino Unido e passageiros dormem nos saguões

Milhares de turistas enfrentam um verdadeiro caos aéreo após uma “falha técnica” obrigar a paralisação de todos os voos que partiam do Reino Unido. Diversos grandes aeroportos foram forçados a interromper suas operações devido a uma pane em um centro de controle do Serviço Nacional de Tráfego Aéreo (NATS), localizado em Swanwick, Southampton, que deixou dezenas de aeronaves paradas na pista. As informações são do Daily Mail.

O NATS não descartou a possibilidade de ação hostil estrangeira ou ataque hacker, afirmando que se tratou de um “problema relacionado ao radar”, resolvido rapidamente com a ativação de um sistema de backup.

Quando o sistema voltou a operar plenamente, milhares de passageiros já enfrentavam atrasos de até cinco horas. Mais de 150 voos de chegada e partida foram cancelados.

Passageiros revoltados precisaram adiar férias planejadas há meses, e muitos temem perder eventos importantes, como casamentos, devido ao apagão no controle aéreo.

O diretor de operações da Ryanair pediu a renúncia de Martin Rolfe, chefe do controle aéreo britânico, citando esse novo colapso como mais um em uma série de falhas.

Não é a primeira vez

Em agosto de 2023, uma pane semelhante afetou mais de 700 mil passageiros e causou o cancelamento de mais de 500 voos (na época, o engenheiro responsável estava trabalhando de casa). Já em março deste ano, um incêndio em uma subestação elétrica fechou o aeroporto de Heathrow, afetando 270 mil viagens aéreas.

Desta vez, britânicos se viram dormindo nos aeroportos ou gastando centenas de libras com hospedagem, após serem “abandonados” por companhias aéreas, tanto no Reino Unido quanto no exterior.

Um passageiro, que preferiu não se identificar, relatou ter ficado preso com a esposa e os dois filhos no aeroporto de Dubrovnik, na Croácia, depois que a easyJet cancelou o voo de volta ao Reino Unido.

“Eles foram um desastre e simplesmente abandonaram dezenas de famílias, muitas com crianças pequenas, sem qualquer tipo de suporte”, disse ele ao Daily Mail. “Nos mandaram baixar o aplicativo da easyJet e desapareceram. Como era de se esperar, o app não resolveu nada.”

Ele também defendeu a renúncia de Martin Rolfe, ecoando o apelo do executivo da Ryanair:

“Nunca achei que concordaria com um executivo da Ryanair, mas eles estão certos: o chefe do NATS é totalmente incompetente e deveria ser demitido — de preferência, lançado de um motor de avião.”

John Carr, podólogo de Stourbridge, foi um dos milhares de britânicos afetados após o cancelamento de seu voo de Heathrow para a Noruega. Ele e amigos estavam indo ao casamento de seu irmão, onde ele seria o padrinho.

“Estou arrasado. Temos várias coisas nas malas para preparar o local do casamento. Está sendo muito estressante”, disse o britânico de 35 anos.

Segundo ele, não houve qualquer aviso sobre o cancelamento.

“Não teve nada no alto-falante, nem comunicado da companhia aérea. Simplesmente não sabíamos. É uma situação péssima e não sabemos nem onde vamos dormir esta noite.”

Seu amigo James Hedges contou que o grupo já havia passado pelo check-in e pela segurança quando foi informado do cancelamento.

Asha, de 18 anos, de Manchester, disse que sua primeira viagem de interrail foi arruinada. Seu voo da easyJet para Amsterdã chegou a decolar e voar por 50 minutos, antes de retornar ao aeroporto. Horas depois, ela ainda estava presa no pátio.

Jane Ainsworth relatou ao Daily Mail que seu voo de retorno de Kos a Birmingham foi desviado para Bruxelas.

Monica Clare, de 68 anos, moradora de Londres, teve a viagem para o casamento de um ente querido na Irlanda arruinada após o cancelamento de seu voo da Aer Lingus, que sairia de Heathrow. Ela ficou presa na pista por quase três horas.

“O capitão informou que o turno deles havia terminado, então o voo foi cancelado pela sede da Aer Lingus em Dublin. Agora provavelmente vamos perder o casamento.”

Durand Meachem, 49, da Carolina do Norte, também foi prejudicado. Ele viajava com a família para celebrar seu aniversário de 50 anos em uma “viagem dos sonhos” passando por Nova York, Londres, Dubai e Tailândia, planos que agora foram comprometidos.

Chris Birch e sua família enfrentaram situação semelhante após o cancelamento de um voo para um casamento, desta vez devido à ausência de tripulação.

“O avião estava pronto, com as malas a bordo, mas ninguém para operá-lo. Esperamos cinco horas no aeroporto de Gatwick e a viagem foi cancelada”, escreveu no X (antigo Twitter).

Pilotos em todo o país foram informados que o centro de Swanwick sofreu uma “falha de radar” às 14h30. Às 16h43, o NATS anunciou que o sistema havia sido restaurado, mas que os atrasos continuariam.

“Estamos retomando as operações normais na região de Londres. Seguimos trabalhando com companhias aéreas e aeroportos para minimizar os impactos”, dizia o comunicado.

Durante a falha, a British Airways afirmou que o problema afetava “a vasta maioria de seus voos”. O aeroporto de Birmingham disse que as decolagens foram suspensas em diversos terminais do Reino Unido.

Posteriormente, a BA informou que o número de pousos e decolagens em Heathrow foi limitado a 32 por hora até as 19h15, quando o ritmo voltaria ao normal, com 45 por hora.

Segundo a consultoria Cirium, até as 22h da noite anterior, 84 decolagens e 71 pousos foram cancelados em aeroportos britânicos.

A organização de consumidores Which? aconselhou os passageiros a guardarem comprovantes de gastos com alimentação ou hospedagem, já que podem ter direito ao reembolso, mesmo que não à compensação.

“Como se trata de circunstância extraordinária, as companhias não são obrigadas a pagar compensações, mas precisam oferecer suporte básico”, explicou Naomi Leach, editora adjunta da entidade.





A secretária de Transportes Heidi Alexander alertou que os efeitos da pane ainda podem ser sentidos e orientou os passageiros a se informarem diretamente com os aeroportos.

Um porta-voz do Departamento de Transportes informou:

“Embora os passageiros devam continuar buscando informações com seus aeroportos, o NATS confirmou que seus sistemas estão plenamente operacionais e os voos estão voltando ao normal. Estamos investigando a origem da falha técnica e avaliando os sistemas de contingência.”