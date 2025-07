Reprodução/redes sociais Francisca Sousa, de 44 anos, está desaparecida desde o dia 20 de junho









“A gente se falava todos os dias por chamada de vídeo. Ela no interior de Portugal, e eu, aqui no Maranhão. Estranhei no dia que passei o dia sem respostas da minha filha. Foi aí que soube que ela estava desaparecida. O Luíz, o atual namorado dela, quem me comunicou.''

O relato de dona Conceição dos Santos ao Portal iG traz detalhes de como a família, no Brasil, soube do desaparecimento de Francisca Maria Sousa, de 44 anos. Ela foi vista pela última vez em 20 de junho em Tabuaço, uma vila tranquila no norte de Portugal.

Enfermeira no Maranhão, Francisca vivia no país em busca de uma vida melhor. Em Portugal, ela trabalhava como cozinheira em um restaurante.

Um suposto namorado de Francisca, chamado Luíz, foi quem, no dia seguinte do desaparecimento, comunicou a situação para a família - segundo parentes de Francisca, sem dar muitos detalhes.

Com exclusividade, a reportagem teve acesso aos áudios do namorado encaminhados à mãe de Francisca. Em um dos trechos, ele diz: “ A polícia ficou com o meu telemóvel, ficou com tudo o que era meu .”

Em outro trecho, se defende: “Eu não sei de nada. Tive até que comprar um celular novo, outro chip. Me fizeram muitas perguntas. A polícia me trata como suspeito, só porque fui eu quem dei o alerta” , finalizou.

Uma amiga de Francisca, que mora em Lisboa e prefere não ser identificada, contou à reportagem que a brasileira teve um ex-namorado, de nome Paulo, e que esse episódio pode ter gerado ciúmes em Luíz.

Arquivo pessoal Luiz, namorado de Francisca





“Na ligação que ele fez pra dona Conceição, ele chegou a perguntar do Paulo. Achamos muito estranho, por que perguntar pra mãe da desaparecida, que já está sofrendo, sobre ex-namorado? Estranho. Ele também dizia que era médico cirurgião, descobrimos que pode ser uma farsa. Ele não trabalha no hospital que disse que trabalhava, eu mesma descobri.”

O iG falou com exclusividade com Luiz. No início, ele admitiu ter sido o primeiro a comunicar a família. Mas, após alguns questionamentos, ele bloqueou a reportagem no WhatsApp.

A reportagem conversou, também, com uma amiga que trabalhava com a Francisca, identificada como Luciana Pereira Rodrigues. Ela disse não ter ideia do que pode ter ocorrido.

“Conversamos por telemóvel (telefone em Portugal) umas dez da noite. Uma hora depois, ela sumiu. Não percebi nada de estranho. Ela apenas disse que iria dormir cedo, para trabalhar no dia seguinte” .

Arquivo pessoal Luciana e Francisca





Segundo relatos da polícia e do irmão de Francisca, Antônio dos Santos, que está em Portugal, a vítima foi vista por uma vizinha falando ao telefone, minutos antes de desaparecer. Ela já estava com roupa de dormir, por volta das 11 da noite, e teria ido até a rua jogar o lixo.

Segundo testemunhas, ao lado destes latões de lixo, imigrantes ilegais indianos, 12 homens, moram numa espécie de garagem. Os mesmos foram vistos próximos do local do desaparecimento. A polícia também investiga câmeras de segurança próximas ao local.

“Minha irmã estava super feliz, com a licença de residência e planos de trazer meu sobrinho pra morar com ela em Portugal. E agora, todo esse mistério acontece. Minha mãe não tem mais nem lágrimas pra chorar” , conta Antônio.

“Estou cheia de esperança de ver minha filha de volta. Não aguento mais tanta angústia” , diz a mãe de Francisca.

A Polícia Judiciária segue investigando, ouvindo testemunhas e tentando rastrear imagens de câmeras de segurança. Mas, até agora, nenhuma informação concreta foi divulgada.

Em contato com o Itamaraty, o iG foi informado que, por intermédio do Consulado-Geral do Brasil no Porto, acompanha o caso e está em contato com a família da brasileira.

Tentamos contato com o consulado no Porto, em Portugal, e até o fechamento desta reportagem, não tivemos retorno. O espaço segue aberto.