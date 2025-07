Reprodução/Instagram Mulher escapou de ataque





Courtney Rasura, trilheira da Califórnia com 15 anos de experiência, registrou em vídeo um encontro com um puma enquanto caminhava sozinha na trilha Gridley, em Ojai, na semana passada.





A gravação mostra o animal se aproximando da trilheira, que reagiu com posturas de intimidação e gritos para afastá-lo.

Segundo Courtney, o puma surgiu a cerca de 15 a 20 metros de distância, no momento em que ela havia parado para olhar o celular. Ela manteve contato visual com o animal, levantou os braços e gritou frases como “Não!” e “Vai embora!”.

A técnica utilizada está entre as orientações do Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos para situações desse tipo.

O puma chegou a se esconder nos arbustos, mas retornou ao caminho, ficando a poucos metros da trilheira. Após novas tentativas de intimidação, o animal subiu uma encosta e desapareceu. Courtney não foi ferida.

O vídeo do encontro foi compartilhado no Instagram e repercutiu em veículos como Los Angeles Times, Le Parisien e 20 Minutes. O Serviço Florestal dos EUA informou que, após avistamentos de pumas, placas de alerta são mantidas nas trilhas por pelo menos um ano.

Não há confirmação se o caso foi oficialmente reportado, mas os vídeos estão sendo avaliados por autoridades florestais.





Ataques de pumas

De acordo com dados do Serviço Nacional de Parques, ataques de pumas são raros. Em 100 anos, foram registrados 130 ataques na América do Norte, com 28 mortes. Na Califórnia, foram 12 ataques nos últimos 10 anos, um deles fatal.

Courtney informou que continuará a fazer trilhas, mas com precauções adicionais, como carregar apito de ar comprimido e escolher horários diferentes para as caminhadas. Ela afirmou que jamais havia avistado um puma em Ojai e que a experiência foi intensa.