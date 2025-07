@BrandonCopicWx/Reprodução Momento em que Bryce Shelton pede Paige Berdomas em casamento com um tornado ao fundo





Durante uma expedição de caça a tempestades no fim de junho, nos Estados Unidos, Bryce Shelton surpreendeu a namorada, Paige Berdomas, com um pedido de casamento diante de um tornado de categoria EF3, com ventos entre 218 km/h e 266 km/h.

O momento, planejado por Shelton ao longo de cinco meses, foi registrado em uma foto enquanto o casal monitorava o fenômeno e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Shelton e Berdomas são especialistas no monitoramento de tempestades extremas e estavam em uma perseguição meteorológica quando o tornado se formou.

Na ocasião, o casal parou o veículo para observar melhor o fenômeno, e Shelton sugeriu tirar uma foto com o tornado ao fundo.

@tornadopaigeyy/Reprodução O tornado foi classificado como EF3, com ventos entre 218 km/h e 266 km/h





Foi nesse instante que ele se ajoelhou e fez o pedido. A imagem do momento se espalhou pela internet e ganhou repercussão internacional.

“ Disse sim ”, publicou Berdomas na rede social X, onde também trocou sua foto de perfil para destacar o momento.

Plano foi guardado em segredo por cinco meses

Em entrevista à FOX Weather, Shelton contou que manteve o anel de noivado escondido por três semanas antes da proposta. Ele buscava condições ideais para o momento e acreditou que a tempestade formada ao sul de Fargo, perto de Watertown, era a oportunidade perfeita.

“ Sim, provavelmente esta é a que eu estava esperando nas últimas 18 ou 20 semanas ”, declarou ao portal AccuWeather.

O tornado foi descrito por Berdomas como “ o mais fotogênico da história ”. O casal se posicionou estrategicamente para documentar tanto o fenômeno quanto o pedido de casamento.

@tornadopaigeyy/Reprodução Paige concordou em se casar com Bryce e descreveu o momento como "um dos pedidos de casamento mais épicos"





“ Como superar este dia? Vivi isso em Dakota do Sul com o amor da minha vida e agora noivo, que me pediu em casamento da forma mais épica possível. Mal posso esperar para passar o resto da minha vida com você! ”, escreveu Paige nas redes sociais.

Carreira dedicada ao monitoramento de tempestades

Ambos atuam profissionalmente como caçadores de tornados desde junho de 2024.

Berdomas também é enfermeira, praticante certificada e veterana do exército dos EUA. Ela mantém um canal no YouTube chamado “ Tornado Paigeyy ”, onde compartilha suas expedições.

Já Shelton iniciou sua carreira como paramédico e bombeiro, e desde 2021 se dedica exclusivamente ao monitoramento meteorológico. Atualmente, estuda meteorologia na Universidade Estadual do Mississippi.

Apesar do noivado, Shelton e Berdomas ainda não definiram uma data para o casamento, mas afirmaram que a cerimônia será marcada após o fim da próxima temporada de tornados.





Caça de tempestades combina ciência e aventura

A caça de tempestades é uma atividade reconhecida nos Estados Unidos, país que concentra alguns dos fenômenos climáticos mais intensos do mundo.

Envolve conhecimento técnico, equipamentos especializados e decisões rápidas em condições perigosas.

Além de sua função científica, a prática se popularizou nas redes sociais e hoje reúne uma comunidade internacional de entusiastas.