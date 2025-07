Reprodução/redes sociais Surfista leva "cabeçada" de tubarão enquanto surfava na Flórida

Um tubarão saltou do mar e atacou um surfista em New Smyrna Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. Darren Kaye estava sentado na prancha quando levou uma “cabeçada no ar” do tubarão-espinho, que o atingiu na cabeça e o derrubou na água. As informações são do NY Post.

O ataque inusitado foi captado em vídeo e publicado por Kaye nas redes sociais.

Veja o vídeo:





Apesar do susto, Kaye escapou ileso. À emissora WFTV 9, ele contou que já havia notado a presença de tubarões na área, mas não esperava um ataque vindo da superfície.

"Fiquei muito feliz por a boca não estar aberta", disse o surfista. Ele acrescentou que o impacto foi semelhante ao de um atropelamento. "Senti como se tivesse sido atingido por um carro. Foi muito forte", afirmou.

"Ele pareceu do nada e me atingiu como um caminhão. O focinho dele bateu direto no meu rosto, a barbatana machucou meu bíceps esquerdo e ainda fui lançado da minha prancha. Só mais um dia normal na enseada", brincou Kaye nas redes sociais.

O ataque foi causado por um tubarão-espinho, espécie famosa por saltar girando para fora d’água durante a caça. Apesar do nome, esses tubarões não são considerados agressivos e raramente atacam humanos.

Mesmo com o episódio, Kaye não se deixou abalar. Ele continuou surfando na região ao longo do fim de semana.

"Surfamos lá o resto do fim de semana, surfamos lá esta manhã, surfamos lá ontem à tarde. Temos sempre ondas. Temos sorte" , disse.





A praia de New Smyrna Beach é conhecida por ter o maior número de incidentes com tubarões no mundo. Além do tubarão-espinho, também são comuns na região o tubarão-ponta-negra e o temido tubarão-touro, uma das espécies mais perigosas para humanos.