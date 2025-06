Reprodução Funcionário do McDonald’s serve sorvete gigante e viraliza





Quando um cliente parou no drive-thru do McDonald’s esperando receber um simples sorvete de baunilha, acabou saindo com algo totalmente diferente: um cone de proporções inusitadas. As informações são do News Week .

No dia 16 de junho, o usuário u/bleachsupporter compartilhou no Reddit a imagem do sorvete anormalmente grande, e o post já ultrapassou 90 mil curtidas, gerando uma enxurrada de reações divertidas até agora.

A localização exata do McDonald’s em Massachusetts não foi revelada, já que o usuário disse à Newsweek que prefere permanecer completamente anônimo. Mas o mistério e a bizarrice da sobremesa gigante parecem fazer parte do charme para quem vê.

Na imagem, a mão do usuário segura um cone de sorvete soft de baunilha absurdamente alto, com camadas que ultrapassam muito a borda do copo. A legenda dizia apenas:

“Recebi esse sorvete enorme do McDonald’s.”

A publicação gerou risos e curiosidade, alimentando discussões sobre se o episódio foi causado por um funcionário rebelde, uma máquina quebrada ou uma piada interna entre os trabalhadores do fast-food. A sobremesa destoava completamente do padrão do McDonald’s, sem nenhuma explicação — deixando espaço para especulações.

Comentadores online deram seus palpites, contaram histórias e opinaram. Um deles disse: “Quando eu trabalhava no McDonald’s, às vezes servia cones enormes assim. Me impressionava com minha própria habilidade, e algum cliente acabava recebendo o resultado da minha sorte com os movimentos.”

Outro usuário especulou que “alguém gosta” do autor do post, enquanto outro brincou: “O único dia do ano em que a máquina de sorvete está funcionando.”

O fator surpresa do cone exagerado — junto ao texto mínimo que acompanhava a imagem — parece ter ampliado seu apelo.

Muitos usuários comentaram que isso os fez lembrar de pegadinhas ou gestos espontâneos de funcionários tentando alegrar o turno.

“Às vezes a gente gosta de mostrar para os colegas o quão grande consegue fazer o cone”, disse um internauta.

“Eu lembro que, quando trabalhei no McDonald’s, tinha gente que tentava fazer as 4,5 voltas perfeitas e se orgulhava da apresentação”, contou outro. “Outros faziam verdadeiras torres (quando o gerente não estava por perto) e às vezes saía uma bagunça. Isso acontecia logo antes de a máquina desligar sozinha.”





“Comigo também”, acrescentou outro. “Aí fui para o refeitório da faculdade me sentindo o rei da máquina de sorvete. O truque é dar uma empurradinha para cima a cada camada.”

A Newsweek entrou em contato com o McDonald’s por e-mail para pedir um posicionamento.