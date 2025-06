Prisão do Condado de McLennan/Reprodução Kristin Marie Spearman





Homem de 42 anos descobre que estava legalmente casado depois que sua ex-namorada registrar a união no cartório mesmo após o término do relacionamento. As informações são do Independent.

O caso aconteceu em Beverly Hills, no Texas, nos Estados Unidos, e foi denunciado à polícia na sexta-feira (13).

Segundo a polícia local, o homem encontrou em sua casa uma sacola da loja deixada por Kristin Marie Spearman, de 36 anos, ex-namorada dele.

Dentro da embalagem estavam uma foto de Spearman segurando uma licença de casamento e uma cópia do certificado oficial, já arquivado junto ao cartório do condado.

O homem contou às autoridades que chegou a solicitar as licenças de casamento com Spearman no início do mês, enquanto os dois ainda estavam juntos e planejavam se casar.

No entanto, após uma discussão, ele decidiu romper o relacionamento antes da realização da cerimônia.





Licença foi usada após fim do relacionamento



Mesmo assim, conforme a polícia, Spearman teria convencido um reverendo local a oficializar a licença “sem o conhecimento da vítima e sem sua presença obrigatória”.

Kristin foi presa em casa e levada a uma cadeia da região.

Ela foi acusada de perseguição, um crime considerado de terceiro grau no estado do Texas.