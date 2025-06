Agência Brasil A deputada federal Carla Zambelli afirma que está fora do Brasil há alguns dias

O deputado italiano Angelo Bonelli, do partido Europa Verde, apresentou nesta quarta-feira (4) um pedido formal aos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional da Itália para que o país não conceda refúgio à deputada brasileira Carla Zambelli (PL). A parlamentar, que tem cidadania italiana, foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão e à perda do mandato.

Segundo a agência Ansa, no documento, Bonelli solicita “medidas urgentes” para impedir que Zambelli se beneficie de sua dupla nacionalidade para escapar da Justiça brasileira. Ele menciona o tratado de extradição vigente entre Brasil e Itália e cobra uma atuação coordenada com a Interpol.

“Quais medidas urgentes pretendem adotar, cada um no âmbito de suas competências, para garantir o cumprimento das disposições, no caso de Carla Zambelli, previstas na Lei nº 144/1991, que rege os procedimentos de extradição entre Itália e Brasil, colaborando desde já com a Interpol”, questiona o parlamentar.

Zambelli, que atualmente está nos Estados Unidos, afirmou em entrevista à CNN que pretende seguir para a Itália. Segundo ela, a motivação da viagem seria médica. “Aqui nos Estados Unidos é muito caro”, disse.

Deputado sugere mudança na lei de cidadania

Além do pedido imediato, Bonelli também propôs mudanças na legislação italiana para permitir a revogação da cidadania de indivíduos condenados por crimes como tentativa de golpe de Estado, incitação à violência contra a ordem política e crimes contra a humanidade.

No texto, o deputado detalha as acusações contra Zambelli, incluindo a “propagação de notícias falsas”, a “invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça” para inserir documentos forjados — como um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes — e o episódio em que sacou uma arma em via pública, em São Paulo.

Histórico de críticas a aliados de Bolsonaro

Não é a primeira vez que Bonelli se manifesta contra políticos brasileiros ligados à extrema direita. Em janeiro de 2023, ele pediu publicamente que a Itália não concedesse cidadania ao ex-presidente Jair Bolsonaro nem a seus filhos.

“Há rumores da imprensa brasileira de que o Jair Bolsonaro, que está atualmente na Flórida, solicitou cidadania italiana. Você sabia que os filhos de Bolsonaro também solicitaram cidadania? Isso seria um grande problema para a república italiana”, disse à época, durante discurso no Parlamento. “Sem cidadania para os filhos de Bolsonaro e para o ex-presidente. Sem cidadania para os golpistas”, completou, ao mencionar os ataques golpistas de 8 de janeiro em Brasília.

Na ocasião, o então ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, negou que Bolsonaro tivesse feito qualquer solicitação formal de cidadania: “O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro nunca pediu a cidadania italiana, e também existem as leis.”

Condenação de Zambelli

Carla Zambelli foi condenada por unanimidade pela Primeira Turma do STF em maio, por envolvimento na invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. O relator, ministro Alexandre de Moraes, apontou que a parlamentar orientou o hacker Walter Delgatti a inserir pelo menos 16 documentos falsos, incluindo um mandado de prisão contra o próprio Moraes. Segundo o STF, Zambelli acessou um dos arquivos segundos após sua criação, o que evidenciaria sua participação direta.

Além da pena de prisão, ela foi condenada à perda do mandato e deve se tornar inelegível com base na Lei da Ficha Limpa. Em coletiva após a condenação, disse que “não sobreviveria na cadeia”.

A deputada também responde a outras ações penais no STF, como o caso em que sacou uma pistola contra um militante do PT durante uma discussão às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. O julgamento dessa acusação foi interrompido após um pedido de vista do ministro Nunes Marques.