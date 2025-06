Reprodução Até o momento, não foram identificadas circunstâncias criminais específicas ligadas ao desaparecimento





Três irmãs, identificadas como Paityn Decker, de 9 anos, Evelyn Decker, de 8, e Olivia Decker, de 5, estão desaparecidas desde a tarde de sexta-feira (30), em Wenatchee, estado de Washington.

As crianças saíram de casa por volta das 17h para uma visita programada com o pai, Travis Decker, de 32 anos, conforme previsto no plano de custódia estabelecido pela família. Desde então, não retornaram para casa, e não houve mais contato com o pai.

De acordo com o Departamento de Polícia de Wenatchee, a ausência de comunicação é considerada atípica e levou à emissão de um Alerta de Pessoa Desaparecida em Perigo (Endangered Missing Person Alert), divulgado em parceria com a Patrulha Estadual de Washington no sábado (31). O caso não atendeu aos requisitos legais para ativação do sistema AMBER.

As três meninas têm olhos castanhos. Paityn possui cabelo castanho, enquanto Evelyn e Olivia são loiras.

Segundo informações das autoridades, a visita com o pai fazia parte de um acordo formal, mas Travis Decker ultrapassou os limites previamente estipulados no plano, o que foi registrado como violação. A polícia informou que as crianças não possuem meios de retornarem por conta própria.





Travis Decker foi visto pela última vez com uma camiseta clara e shorts escuros. Ele tem 1,72 metro de altura, pesa cerca de 86 quilos, possui cabelo preto — geralmente preso em rabo de cavalo — olhos castanhos e barba facial.

Decker não possui residência fixa e tem sido visto em veículos, motéis ou acampamentos da região. Ele dirige uma picape com placa de Washington.

Até o momento, não foram identificadas circunstâncias criminais específicas ligadas ao desaparecimento, e não há menção formal de sequestro nos relatórios policiais. A investigação segue ocorrendo.