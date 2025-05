CIA Sede da CIA, Virginia (EUA)

Uma mulher foi baleada em um tiroteio com seguranças do lado de fora da sede da CIA na Virgínia (EUA), na manhã desta quinta-feira (22). A informação foi divulgada pela NBC News.

De acordo com a agência AP, o caso mobilizou autoridades locais e federais. A CIA classificou a ação como "incidente de segurança". O tiroteio não foi fatal.



"Houve um incidente de segurança do lado de fora da sede da CIA ao qual as autoridades responderam. Detalhes adicionais serão disponibilizados conforme apropriado", informou a CIA em nota a agência AP.



De acordo com a NBC, a mulher ferida no confronto foi identificada preliminarmente como Monia Spadaro, de 27 anos, de acordo com dois altos funcionários da lei informados sobre o incidente.

Spadaro está sendo tratada pelos ferimentos à bala, e as autoridades policiais estão investigando se ela estava ou não embriagada no momento do acidente.

Ainda de acordo com a NBC, não há nenhuma conexão conhecida entre o incidente da CIA desta manhã e o tiroteio de ontem à noite contra dois funcionários do governo israelense em Washington, DC

Agentes do Departamento de Polícia do Condado de Fairfax foram acionados para auxiliar no controle do trânsito e prestar apoio à equipe de segurança da própria agência de inteligência dos Estados Unidos.

A investigação está em andamento, sob responsabilidade da própria CIA. A sede da agência de inteligência americana fica localizada em McLean, um subúrbio a cerca de 16 km de Washington, capital dos Estados Unidos.