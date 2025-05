Reprodução O voo da Lufthansa acabou pousando em Madri, na Espanha





Um incidente ocorrido em 17 de fevereiro de 2024, com um voo operado pela companhia aérea alemã Lufthansa quase acabou em tragédia, segundo relatório divulgado recentemente pela Comissão de Investigação de Acidentes e Incidentes de Aviação Civil da Espanha (CIAIAC).

Isso porque, durante o voo, logo após o comandante deixar a cabine para ir ao banheiro, o copiloto desmaiou.

Pelo relatório, a perda de consciência demorou cerca de 10 minutos e, nesse período, o piloto automático do avião manteve a aeronave em voo estável, embora o copiloto, inconsciente, tenha feito algumas intervenções nos controles.

Segundo as autoridades espanholas, o voo da empresa alemã operava de Frankfurt para Sevilha, na Espanha, com 199 passageiros e 6 tripulantes a bordo do Airbus A321.

O relatório oficial do incidente revela ainda que, na volta, o comandante não conseguiu entrar novamente na cabine usando procedimentos normais e tentou usar procedimentos de emergência para acesso.

Nesse meio tempo, o copiloto e recuperou a consciência e abriu a porta para o comandante.

O relatório da CIAIAC enfatizou a necessidade de manter sempre dois tripulantes autorizados na cabine, especialmente em emergências.

Na época do incidente, as normas da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) permitiam ausências breves de um piloto sem substituição imediata.





A EASA foi recomendada a reavaliar seus procedimentos,

O copiloto recebeu atendimento de um médico a bordo, e o voo desviou para Madri, onde fez um pouso de emergência. Na cidade espanhola, o copiloto foi encaminhado para um hospital.

A Lufthansa reconheceu o incidente em um comunicado ao USA Today.

"Estamos cientes do relatório emitido pelas autoridades espanholas. A Lufthansa tem prestado apoio intensivo e abrangente às autoridades no seu trabalho. Além disso, o departamento de segurança de voo da Lufthansa conduziu sua própria extensa investigação. Pedimos o seu entendimento de que não podemos comentar mais sobre o relatório neste momento."