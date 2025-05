Missouri Dept of Conservation Cobra é vista em cima de capô de carro nos EUA

Autoridades do Missouri (Estados Unidos) estão reforçando um alerta curioso, mas importante: motoristas devem verificar o compartimento do motor antes de sair com seus carros.

O aviso veio após uma moradora de Eugene, LeAnna Binkley, passar por um susto daqueles ao encontrar uma cobra em seu veículo.

Segundo o Departamento de Conservação do Missouri, LeAnna dirigia seu filho Grady para um treino de beisebol quando uma cobra preta do tipo “rat snake” surgiu repentinamente no capô do carro.

Surpresos, mãe e filho tentaram espantar o animal, mas o visitante indesejado não parecia disposto a sair. A cobra se escondeu novamente no motor, escapando da dupla.

Sem saber como resolver a situação, LeAnna dirigiu até a escola Cole R-5, onde trabalha como professora, e pediu ajuda aos colegas — incluindo o superintendente do distrito escolar — para remover o passageiro escamoso.

De acordo com o relato publicado nas redes sociais do departamento, foram necessários esforços intensos, mas o grupo conseguiu retirar a cobra com segurança e sem machucá-la.

As autoridades reforçam que, por isso, é recomendável verificar sob o capô, principalmente em áreas onde a presença desses animais é comum.