Comissão Europeia/Lukasz Kobus Visita de Bill Gates à Comissão Europeia





Bill Gates, cofundador da Microsoft e um dos homens mais ricos do mundo, revelou nesta quinta-feira (8) que doará a maior parte de sua fortuna restante,mais de US$ 200 bilhões (R$ 1,1 trilhão na cotação atual), à Fundação Gates até 2045.

O objetivo é que a organização, criada por ele há 25 anos para combater doenças e pobreza, gaste todos os recursos até essa data, priorizando a redução da mortalidade infantil, o enfrentamento de doenças infecciosas e o financiamento de projetos educacionais.

Em carta aberta publicada no site da fundação, Gates destacou: "Muita coisa pode ser feita em 20 anos. Quero ter certeza de que o mundo avance durante esse período".

Desde 2000, a instituição já investiu US$ 53,8 bilhões (R$ 304,7 bilhões na cotação atual) em campanhas de vacinação, parcerias com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e iniciativas como a Aliança para Vacinas (GAVI).

Em 2024, o patrimônio líquido da fundação era de US$ 71,3 bilhões(R$ 403,7 bilhões na cotação atual), com orçamento de US$ 8,7 bilhões (R$ 47,5 bilhões na cotação atual) para 2025.





Mudanças na estrutura e parcerias

A Fundação Gates passou por ajustes recentes. Melinda French Gates, ex-esposa de Bill, deixou a organização em 2024, levando à mudança do nome original, que se chamava Fundação Bill e Melinda Gates.

A instituição também conta com doações de Warren Buffett, presidente do conglomerado Berkshire Hathaway, citado por Gates como "modelo máximo de generosidade".

Foco em desafios urgentes

Entre as prioridades definidas para os próximos anos estão o combate à poliomielite, dracunculose, sarampo e malária.

O filantropo reforçou a necessidade de engajamento de outros bilionários: "Espero que pessoas ricas percebam o quanto podem melhorar a vida das mais pobres aumentando suas doações", relata.

De acordo com a revista Forbes, a fortuna atual de Gates é estimada em US$ 113 bilhões (R$ 640 bilhões na cotação atual). Ele já doou mais de US$ 100 bilhões (R$ 566,2 bilhões na cotação atual) a instituições de caridade, sendo US$ 60 bilhões (R$ 339,7 bilhões na cotação atual) direcionados à própria fundação.