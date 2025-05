Reprodução/La Dépêche Trinta e dois anos a réplica foi encontrada

Trinta e dois anos após o início de uma das maiores caças ao tesouro da França, a réplica da escultura "La Chouette d'Or" foi finalmente encontrada em outubro de 2024, na vila de Dabo, em Moselle, no leste do país. O anúncio oficial foi feito na última sexta-feira (2), pelo co-inventor do enigma, Michel Becker.

Segundo o portal francês Le Monde, a revelação aconteceu sete meses após a descoberta da réplica em bronze. Um documentário inédito, com exibição restrita, revelou as soluções dos 11 enigmas que há décadas desafiavam caçadores de tesouros e impediam a localização exata do "cache".

Michel Becker, que assumiu a continuidade do jogo em 2021 após anos de disputas judiciais com os herdeiros de Régis Hauser (criador original da caça ao tesouro sob o pseudônimo Max Valentin), manteve o suspense mesmo após a descoberta. A localização exata foi mantida em segredo e só revelada aos que compraram ingresso para uma das 500 sessões exclusivas do documentário La Découverte de la Chouette d’Or, exibido nos dias 2 e 3 de maio.

No filme, é confirmado que o tesouro estava enterrado em Dabo, onde algumas pistas apontavam para estrelas e escavações. A revelação reanimou o interesse pelo jogo, e os organizadores já anunciaram uma nova temporada da caça ao tesouro.

A escultura original, criada por Michel Becker e produzida por um ourives, pesa cerca de dez quilos e é feita de metais preciosos. Seu valor inicial foi estimado em 150 mil euros (ou 1 milhão de francos na época do lançamento, em abril de 1993).