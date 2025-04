Reprodução/ Redes Sociais Boris Johnson é mordido por avestruz nos EUA

O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson foi filmado gritando de dor após ser mordido por um avestruz através da janela de um carro durante uma visita a um parque de vida selvagem no Texas, nos Estados Unidos.

O momento foi registrado por sua esposa, Carrie Johnson, que compartilhou o vídeo em seu perfil no Instagram na manhã desta segunda-feira (7). Nas imagens, Boris aparece abraçando um de seus filhos dentro do carro, enquanto o avestruz se aproxima do veículo. A criança reage animada ao ver o animal.

No entanto, a cena familiar rapidamente se transforma quando o avestruz bica a mão de Boris. Ele é ouvido gritando "ai", seguido de alguns palavrões, enquanto o filho ri da situação. Carrie, que achou a situação engraçada, publicou o vídeo dizendo que era “engraçado demais para não postar”.

Esse não foi o primeiro incidente de Boris Johnson envolvendo animais. Segundo o site Mirrior, em 2020, pouco após receber alta do hospital após uma grave luta contra a Covid-19, ele se envolveu em outra situação inusitada durante uma visita ao Palácio de Buckingham.

Segundo o biógrafo real Robert Hardman, autor de Queen of Our Times: The Life of Elizabeth II, a rainha Elizabeth II havia permitido que Boris, sua esposa Carrie e o filho Wilfred utilizassem os jardins do palácio para caminhadas. A monarca, na época, estava isolada no Castelo de Windsor.

Durante uma dessas visitas, o cachorro da família, um Jack Russell chamado Dilyn, matou um ganso perto do lago do palácio. Johnson optou por não contar o ocorrido, mas o episódio não passou despercebido pela equipe da rainha.

Em um encontro posterior, a rainha comentou com bom humor: “Imagino que Jack Russells não combinem muito bem com gansinhos”. E o assunto foi encerrado ali.