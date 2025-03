Reprodução Imagem divulgada pela Patrulha Rodoviária do Kansas, no facebook





Uma patrulha rodoviária do Kansas, nos Estados Unidos, interceptou um veículo em uma blitz na rodovia, por violação das leis de trânsito, e acabou salvando uma menina de 6 anos, vítima de sequestro.

O caso ganhou destaque na internet, depois de ter sido contada em um post no Facebook da Kansas Highway Patrol, na noite da última sexta-feira (21), e ser divulgado no site de notícia Kake.com

De acordo com relato dos policiais responsáveis pelo caso, após interceptar o veículo na rodovia com dois homens, eles descobriram que o passageiro tinha um mandado de prisão, expedido em outro estado, por sequestrar uma menina de 6 anos há pouco mais de um mês.

Foi nesse momento que eles perceberam que uma menina aparentando essa idade estava no banco de trás com os dois homens, ambos com 60 anos.

Reprodução Um dos suspeitos, na imagem divulgada pela patrulha rodoviária





Além da ficha criminal do passageiro, também foi constatado que o motorista também tinha longo histórico criminal, que incluía homicídio e porte ilegal de armas.

Depois de deter os dois homens, um dos policiais foi conversar com a menina e ela acabou dando um nome e uma data de aniversário falsos, que não batiam com as informações da menina de 6 anos sequestrada.

Eles desconfiaram que ela vinha sendo forçada pelos homens a mentir sobre sua identidade para garantir a fuga dos criminosos por onde eles passavam.





Depois de acalmá-la, o policial conseguiu que ela lhe dissesse seu nome verdadeiro, confirmando se tratar da criança que havia sido sequestrada e que estava com os suspeitos há mais de um mês em fuga.

Os dois homens foram presos.