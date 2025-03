Reprodução Trecho de bíblia chinesa





Uma Bíblia chinesa de mais de 200 anos, considerada a primeira tradução completa do livro sagrado para o idioma, foi encontrada por acaso em meio a doações recebidas por uma loja da Oxfam, no Reino Unido. O que parecia ser apenas mais um exemplar religioso acabou se tornando uma descoberta valiosa: o livro foi leiloado e arrematado por impressionantes £56.280 (cerca de R$ 348 mil).

Traduzida entre 1815 e 1822 por John Lassar e Joshua Marshman, a obra foi um marco na disseminação do cristianismo na China e, até então, não havia registros de outras cópias semelhantes sendo vendidas em leilões.

A raridade foi percebida pelos voluntários Chris Tyrrell e Eleanor Atack, que trabalhavam na unidade da Oxfam em Chelmsford, Essex. “Suspeitamos que poderia valer alguma coisa”, contaram à imprensa internacional.

Inicialmente, a estimativa de venda era entre £600 (R$ 3.729) e £800 (R$ 4.972), mas o valor disparou durante duas semanas de lances acirrados.





Além da Bíblia, outros 23 livros raros doados às lojas da Oxfam foram vendidos no mesmo evento, arrecadando mais de £105 mil (aproximadamente R$ 650 mil).

Os valores obtidos com as vendas serão revertidos para os projetos humanitários da Oxfam ao redor do mundo.