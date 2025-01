Reprodução/AlJazeera Palestinos voltam para casa após desbloqueio das vias para o norte

Milhares de palestinos começaram a retornar para o que restou de suas casas ao norte de Gaza. Eles estavam presos há meses no sul da Faixa em razão da guerra.

Os acessos foram liberados por Israel na manhã desta segunda-feira (27), após a trégua com a milícia palestina Hamas, que prometeu a libertação de seis reféns. O anúncio do desbloqueio das vias para o norte foi feito pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em uma rede social no domingo (26).

Negociação





Negociada por egípcios, a medida vai permitir que cerca de 650 mil palestinos voltem para suas casas, embora a região esteja em escombros após 15 meses de ataques israelenses. Uma multidão pode ser observada andando a pé pela orla de Wadi Gaza, perto de uma praia, além de carros, carroças e caminhões transportanto tendas, barracas, colchões e alimentos.

Alerta





Na rede social X, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, escreveu que “qualquer um que desrespeite as regras ou ameace as forças do Exército israelense pagará um preço alto".

Mais de 47 mil palestinos foram mortos durante a guerra.