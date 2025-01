Andrew Caballero-Reynolds O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou nesta sexta-feira (10) de "realmente vergonhosa" a decisão da gigante tecnológica Meta de encerrar seu programa de verificação de fatos nos Estados Unidos.



"Acho que é realmente vergonhosa" a decisão da Meta, disse Biden aos jornalistas na Casa Branca. "É completamente contrária a tudo o que os Estados Unidos representam", acrescentou.



Mudanças





O Meta mudou as políticas de moderação de conteúdo das plataformas - e, a partir das decisão de Mark Zukemberg, o Facebook, Instagram e Threads devem ter mudanças relevantes no feed. Confira detalhes do que mudará nas redes sociais



O que Zukemberg vai mudar no Meta?





Começando pelos Estados Unidos, as plataformas do Meta deixaram de usar agências de checagem de fatos para moderar conteúdos, especialmente notícias falsas, no feed. Com a mudança, entrada o “notas da comunidade.”

Funcionará de modo similar ao Twitter: as pessoas podem acrescentar notas, links e imagens de referência a um post original, além de conferir a “credibilidade” da informação

Como é feito hoje?





A verificação de informações é por agências. Publicações com certas palavras-chave vão automaticamente para empresas onde trabalham jornalistas profissionais.





Os jornalistas apuram as informações e determinam se a notícia é falsa.



Caso o link seja de fake news, ele perderá alcance e distribuição, mas só pode ser apagado se a Justiça mandar.