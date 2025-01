Dave Chan/AFP O premiê canadense, Justin Trudeau, anunicou recentemente que irá renunciar ao cargo

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, publicou nesta terça-feira (7) que o Canadá "nunca, jamais fará parte dos Estados Unidos". A publicação vem após a declaração feita por Donald Trump a jornalistas mais cedo - de que ele poderia usar “força econômica” para anexar o Canadá como o 51º Estado dos EUA.

“Não há a menor chance de o Canadá se tornar parte dos Estados Unidos”, disse Trudeau em publicação na rede social X. “Os trabalhadores e as comunidades de ambos os países se beneficiam do fato de serem o maior parceiro comercial e de segurança um do outro.”

O presidente eleito dos Estados Unidos voltou a dizer que aplicará "tarifas pesadas" ao México e ao Canadá. Segundo ele, a medida visa compensar o tráfico de drogas que entra nos EUA pelas fronteiras.

"Você se livra da linha traçada artificialmente e observa como ela fica... e também seria uma segurança financeira muito melhor", disse.

A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, também rechaçou os comentários de Trump sobre o possível uso da força econômica por Washington contra o país. Segundo ela, as falas do estadunidense demonstram "total falta de compreensão do que faz do Canadá um país forte. Nunca recuaremos diante de ameaças".