Pelo menos duas pessoas morreram em um incêndio de grandes proporções que atinge a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.



Os bombeiros locais ainda citam "um número significativo" de pessoas feridas. Cerca de mil estruturas foram danificadas, incluindo casas. Imagens mostram a distruição que assola a região.



Mais de 70 mil pessoas tiveram que ser removidas, e o fogo é difícil de controlar devido a fortes ventos que espalham as chamas. "A situação está extrema. São ventos com força de furacão", disse a capitã do Departamento de Bombeiros do Condado de Los Angeles, Sheila Kelliher.

Confira imagens do incêndio em Los Angeles:

Uma casa é tomada pelas chamas durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025 Josh Edelson/AFP Um carro e uma casa queimam durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025 Josh Edelson/AFP Brasas voam de um ônibus em chamas na escola primária Aveson School of Leaders durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025 Josh Edelson/AFP Um carro e uma casa queimam durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025 Josh Edelson/AFP