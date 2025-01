Josh Morgan, USA TODAY/ Reprodução Corpo do presidente Jimmy Carter está sendo velado no Capitólio

Um homem foi detido nesta quarta-feira (8) ao tentar entrar no Capitólio dos Estados Unidos, em Washington D.C ., portando um facão e três facas. O edifício histórico está sendo usado para o funeral de Estado do ex-presidente Jimmy Carter , que faleceu no último dia 29 de dezembro, aos 100 anos.

De acordo com a Polícia do Capitólio , o suspeito foi interceptado no Centro de Visitantes durante a triagem de segurança, que utiliza equipamentos de raios-X. As armas estavam escondidas em uma mochila que ele carregava.



Após a descoberta das armas, a triagem de uma das entradas do Centro de Visitantes foi temporariamente fechada por motivos de segurança. O homem foi preso no local e responderá por porte de arma perigosa.

As autoridades não informaram se o suspeito planejava algum ataque ou se o incidente tem ligação direta com o funeral de Carter. O caso segue em investigação.

Homenagens a Jimmy Carter





O funeral de Estado do ex-presidente Jimmy Carter teve início na terça-feira (7), quando a urna com seu corpo chegou a Washington D.C. A cerimônia principal está marcada para esta quinta-feira (9) na Catedral Nacional de Washington.

Entre os presentes, estão os ex-presidentes Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, além do presidente eleito Donald Trump. O atual presidente, Joe Biden, será o responsável pela elegia fúnebre em homenagem a Carter.

Biden também decretou o fechamento de escritórios governamentais na quinta-feira como parte das honras ao ex-presidente, que governou os Estados Unidos entre 1977 e 1981.