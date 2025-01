Reprodução Elon Musk, CEO da Tesla, declarou que especialistas da empresa estão investigando o episódio

O militar americano que explodiu um Tesla Cybertruck em frente ao Trump International Hotel em Las Vegas na quarta-feira passada (1º) planejou o ataque com o uso de inteligência artificial, segundo o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas.



Em entrevista coletiva nesta terça-feira (7), o xerife Kevin McMahill disse que o soldado Matthew Livelsberger usou o ChatGPT para traçar o plano.

As autoridades não informaram o que foi dito pelo ChatGPT ao suspeito sobre suas pesquisas relacionadas a armas de fogo e explosivos.

“Essas novas informações vêm com mais perguntas do que respostas. Não darei uma opinião sobre o que os documentos significam, nem divulgaremos informações ou documentos que não tenham sido completamente verificados” pelos investigadores da agência, juntamente com o FBI e o Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, disse McMahill.

Explosão

As autoridades também divulgaram novas informações sobre a explosão: Livelsberger usou uma bomba e escreveu um manifesto de seis páginas no celular.

O documento é a terceira carta anexada às evidências do caso. As duas primeiras encontradas pela polícia contêm as opiniões de Livelsberger sobre as “queixas políticas”, conflitos armados em outros lugares e questões domésticas nos dias que antecederam seu suicídio.

Livelsberger estava de licença da base dele na Alemanha quando morreu na explosão. Ele tirou a própria vida com um tiro pouco antes do carro explodir. O ataque resultou em mais sete pessoas feridas.