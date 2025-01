Reprodução/redes sociais Médica ficou noiva dois dias antes de morrer





Em sua primeira postagem após a morte da noiva, a médica alagoana Carolina Pimentel Canales de Albuquerque, de 24 anos, que morreu em um incêndio na Tailândia, o estudante de medicina Fernando Ressurreição, de 26 anos, afirmou que o casal estava vivendo o "maior sonho" de Carolina. O noivo a descreveu como uma pessoa "inteligente", "carinhosa", "sincera" e "trabalhadora".

"Essa é a nossa história de amor. Eu fui o homem mais feliz do mundo", declarou Fernando, que pediu Carolina em casamento dois dias antes do ocorrido.

Na publicação, ele também revelou que o casal já estava de malas prontas para voltar ao Brasil e celebrar o Ano-Novo com a família. "Nos sentíamos no topo do mundo, prontos para comemorar nossas conquistas. Mas a vida nos surpreendeu com um inferno", escreveu.

O caso

Carolina morreu em um incêndio no Hotel Ember, na Tailândia, no dia 29 de dezembro de 2024. Fernando conseguiu escapar, mas ficou ferido. O incêndio também tirou a vida de dois outros turistas, dos Estados Unidos e da Ucrânia, enquanto sete pessoas ficaram feridas.

Fernando e Carolina estavam juntos no quarto 504 quando o incêndio começou no mesmo andar. Segundo o Bangkok Post, a médica tentou buscar abrigo no quarto 511, mas inalou muita fumaça e não resistiu. Já Fernando quebrou uma janela, desceu até o terceiro andar e pulou para o térreo, fraturando o pé. Ele recebeu alta no dia 2 de janeiro.

Na postagem, Fernando agradeceu o apoio recebido e pediu orações para a "minha princesa Carolina Canales". Apesar da dor, ele reforçou que se sente grato por ter vivido momentos inesquecíveis ao lado dela.

A causa do incêndio ainda está sob investigação pelas autoridades tailandesas.