Reprodução/redes sociais Blanca Ojanguren foi atingida por presa do animal





Uma turista da Espanha de 22 anos morreu nesta sexta-feira (3) após um incidente com um elefante no santuário Koh Yao Elephant Care , na cidade de Yao Yai, na Tailândia . A jovem estava no país de férias após terminar um intercâmbio internacional em Taiwan.

Blanca Ojanguren , estudante de Direito e Relações Internacionais de Valladolid, participava de uma atividade popular entre os turistas que visitam o país: dar banho em elefantes resgatados.

Segundo testemunhas, ela foi atingida por uma das presas do animal, que teve uma reação inesperada quando ela passou em frente a ele. Apesar de ter recebido cuidados médicos, ela não resistiu ao ferimento.

Após o incidente, a página do santuário no Instagram foi retirada do ar. Em perfis de turistas que visitaram o local é possível ver que pessoas de todas as idades participam da atividade com os animais, que ajuda a cobrir os custos dos cuidados com eles.

Procurada pelo jornal "El Español" para dar mais informações sobre Bianca, a Universidade de Navarra, onde ela estudava, não quis dar detalhes por “respeito à dor da família, que prefere a privacidade".

Ao jornal "El País", fontes do Ministério de Relações Exteriores da Espanha afirmaram que o “Consulado em Bangkok está em contato com os familiares, oferecendo toda a assistência consular necessária".

Santuário de elefantes

O Departamento de Parques Nacionais da Tailândia estima que mais de 4 mil elefantes selvagens vivam nos santuários, parques nacionais e reservas naturais do país.

Nos últimos 12 anos, foram registrados 240 acidentes mortais envolvendo os animais, embora a maioria se deva à invasão de áreas habitadas por eles devido à perda de seu hábitat natural.