Cordão policial no French Quarter de Nova Orleans, Louisiana, EUA, em 1º de janeiro de 2025, depois que um motorista atropelou uma multidão, matando pelo menos 10 pessoas





Dois ataques ocorridos no primeiro dia do ano-novo, em Nova Orleans e Las Vegas , estão sendo investigados pelo FBI , que encontrou semelhanças entre os episódios. Embora os ataques tenham ocorrido em cidades diferentes, os dois suspeitos, Shamsud-Din Jabbar e Matthew Alan Livelsberger , possuem conexões com a base militar de Fort Bragg, na Carolina do Norte, e atuaram no Afeganistão durante o mesmo período, ainda que em unidades e regiões distintas.

As autoridades ainda não estabeleceram uma ligação direta entre os dois casos, mas consideram as coincidências relevantes para o andamento das investigações.

O ataque em Nova Orleans, que ocorreu nas primeiras horas do ano-novo, deixou 15 mortos e dezenas de feridos. Segundo a polícia, Shamsud-Din Jabbar usou uma picape Ford elétrica, alugada pelo aplicativo Turo, para atropelar uma multidão que celebrava a virada do ano.

Durante o ataque, Jabbar carregava uma bandeira do grupo terrorista Estado Islâmico e tinha bombas caseiras escondidas em coolers de cerveja. As imagens de câmeras de vigilância mostram Jabbar colocando os artefatos explosivos em diferentes locais.

O FBI acredita que ele agiu sozinho, mas continua investigando possíveis vínculos com o Estado Islâmico.

“Eu acredito que o desafio para o FBI agora é este: isso foi inspirado ou foi um ataque direto do EI?”, afirmou Sajjan Gohel, diretor de Segurança Internacional da Asia-Pacific Foundation, em entrevista à CNN.





Explosão

Em Las Vegas, uma explosão envolvendo uma Tesla Cybertruck deixou o motorista morto e sete pessoas feridas em frente a um hotel de Donald Trump.

O veículo, também alugado pelo aplicativo Turo, estava carregado com morteiros tipo fogos de artifício, combustível de acampamento e botijões de gás.

O FBI acredita que o motorista era Matthew Alan Livelsberger, militar da ativa que serviu em Fort Bragg, mas aguarda a confirmação dos testes de DNA para comprovar sua identidade.

O chefe da polícia de Las Vegas, xerife Kevin McMahill, destacou as similaridades entre os dois incidentes, embora não exista, até o momento, uma ligação clara.

“Se estas forem simplesmente semelhanças, são semelhanças muito estranhas de se ter”, disse o xerife.