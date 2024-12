Arquivo pessoal Pais foram mortos a tiro pelo filho de 16 anos





Um adolescente de 16 anos foi preso neste sábado (15) após matar os pais e irmãos a tiro. Eles moravam juntos no Novo México, Estados Unidos. Depois do homicídio quádruplo, ele ainda ligou para a polícia.

Assassino adolescente

Diego Leyva enfrenta quatro acusações de homicídio em primeiro grau e promover um massacre. O menino matou a mãe, o pai e os dois irmãos em casa, cerca de 3h30.

Depois dos assassinatos, o menino ainda ligou para a polícia, totalmente bêbado, e confessou o crime. O departamento estadual lançou um comunicado de imprensa com as informações.

Ele matou a família com tiros. As vítimas foram:

O pai, Leonardo Leyva, 42;

A mãe, Adiana Bencomo, 35;

A irmã, Adrian Leyva, 16;

O irmão, Alexander Leyva, 14.

Uma ex-professora do menino ficou incrédulo ao descobrir o crime. “Eu nunca teria pensado que algo assim aconteceria e que Diego seria capaz de fazer algo assim”, disse Vanessa LaGrange ao Guardian. “Todos estão em choque.”

A prisão

A polícia, depois de receber a ligação, se encaminhou rapidamente para casa. O menino saiu de dentro do imóvel rendido, com as mãos para cima - e “extremamente embriagado. Ele foi preso sem maiores incidentes.

O menino foi encaminhado para o hospital mais próximo até se desintoxicar do álcool. De lá, foi para um centro de justiça juvenil em Albuquerque na manhã do domingo (17).