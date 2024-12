Divulgação / Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito Estátua pode ser de Cleópatra, acreditam arqueólogos





Um grupo de arqueólogos encontrou um pequeno busto que têm causado polêmica na comunidade científica: alguns acreditam tratar-se de imagem rara de Cleópatra , enquanto outros negam veementemente a ideia.

A estatueta foi achada embaixo de uma parede de um templo da antiga cidade no Egito, Taposiris, Magna. É uma pequena estátua, de cerca do tamanho da palma da mão, e mostra o rosto de uma mulher usando coroa.

Quem foi Cleópatra

Alguns dos arqueólogos que investigaram a estátua acreditam tratar de um busto de Cleópatra VII , última rainha egípcia da dinastia ptolemaica. Ela governou de 51 a 30 a.C e era famosa no Egito, ainda o sendo hoje.

Além do reinado, a rainha que nasceu em 69 a.C. ficou conhecida pelos romances com imperadores de Roma, como Julio Cesar e Marco Antônio , e a consequente expansão egípcia.

Era Cleópatra ou não?

Kathleen Martinez é líder da equipe de escavação que encontrou o busto. Ela acredita que a estátua é da famosa rainha egípcia: “A descoberta fortalece a ligação do local com Cleópatra e com o período final da dinastia ptolemaica”, disse no Facebook do Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito.

O ex-ministro de Antiguidades, porém, não concorda com a opinião. “Observei o busto com cuidado. Não é Cleópatra de forma alguma; é romano.”

Em entrevista ao Live Science , durante a época que a estátua foi feita - dinastia ptolemaica - ele disse que os faraós egípcios eram retratados em um estilo específico, e os romanos, de outra maneira. A arte mais romana só chegou ao Egito depois de Cleópatra morrer - e a estátua, que segue esse estilo, pode não ser dela.

Estátua em templo

A estátua em questão foi descoberta em um depósito de fundação. No Egito Antigo, era comum fazer um “buraco” embaixo de construções importantes para armazenamento.

Para garantir bons frutos, essa função recebia diversos tipos de objetos importantes, como a estátua. Outra figura mostrou um rei usando “nemes”, tradicional adorno de faraós.

A cidade de Taposiris Magna foi fundada por 280 a. C. e é um profifero campo arqueológico.

Além das figuras reais, a equipe achou 337 moedas, boa parte delas com imagens de Cleópatra, além de jóias de bronze dedicadas a deuses egípcios e uma lâmpada a óleo.

Sobre os deuses, encontraram um anel de bronze dedicado à deusa Hathor , com cabeça de vaca, e um amuleto escrito “A justiça de Rá surgiu.”

Pelos arredores, a equipe de Martinez também encontrou um templo romano construído no século 4 a.C. e destruído 200 anos depois, em 2 a.C., além disso, acharam uma necrópole com 20 túmulos e diversos túneis com cerâmicas e estruturas de arquitetura.