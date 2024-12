Reprodução Elon Musk (E) e Donald Trump (D)





Elon Musk , magnata da tecnologia e um dos homens mais ricos do mundo, gastou mais de US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,57 bilhão) para ajudar Donald Trump a vencer as eleições para presidência dos Estados Unidos em 2024.

A informação do patrocínio foi divulgada pelos registros da Comissão Eleitoral Federal (FEC) nesta quinta-feira (5), e evidencia o impacto financeiro e político do bilionário na disputa pela Casa Branca.

Doações históricas e influência política

As contribuições de Musk somaram US$ 259 milhões, colocando-o entre os maiores financiadores de campanhas presidenciais na história dos Estados Unidos. O proprietário da Tesla, SpaceX e da rede social X (Twitter) se consolidou como um dos principais aliados de Trump.

A influência de Musk na política vai além das doações financeiras, e possivelmente desempenhará um papel central na formulação de políticas do governo republicano eleito.

A maior parte das doações (US$ 239 milhões) foi para America PAC, organização criada pelo próprio Musk com objetivo de mobilizar eleitores para Trump. Musk também investiu US$ 20 milhões no RBG PAC, grupo dedicado a convencer eleitores que Trump não apoiaria uma proibição nacional ao aborto. O nome do comitê faz referência à juíza Ruth Bader Ginsburg , ícone progressista dos direitos reprodutivos.

Papel estratégico no governo Trump

Musk foi nomeado por Trump para liderar, ao lado de Vivek Ramaswamy , uma força-tarefa focada na redução de gastos públicos e regulamentações governamentais. Ambos se reuniram no Capitólio com legisladores-chave para discutir cortes orçamentários profundos e desmantelamento de programas como o sistema de saúde para veteranos de guerra.

Além de suas contribuições políticas, Musk atua como um conselheiro próximo de Trump, e vai a reuniões na propriedade de Mar-a-Lago, na Flórida. Sua posição como aliado estratégico reforça sua influência sobre as prioridades da administração republicana.

Repercussão e desafios

As atuações de Musk nas políticas de Trump levantam questionamentos sobre o papel das grandes fortunas nas eleições democráticas. Embora as ações do bilionário fortaleçam sua posição política, também geram debates sobre o impacto do dinheiro privado na definição de políticas públicas e na representatividade governamental.

Com o novo governo de Trump se preparando para assumir em janeiro, o envolvimento de Musk deve continuar moldando o cenário político dos Estados Unidos.