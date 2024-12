Reprodução Os irmãos discutiram álibis e formas de pagar o assassino





Joshua D. Bryan , de 29 anos, e Regan E. Bryan , de 30 anos, foram condenados por planejarem o assassinato do padrasto , com o objetivo de roubar um fundo fiduciário de US$ 1,75 milhão euma apólice de seguro de vida.



O plano envolvia matar o padrasto para evitar que ele recebesse a herança e controlar o fundo fiduciário. Em dezembro de 2020, Regan entrou em contato com um informante confidencial para contratar um assassino.

Ele ofereceu US$ 5.000 pelo crime e alegou que o padrasto havia cometido abusos no passado. As conversas entre Regan e o informante foram gravadas secretamente, e o informante alertou o padrasto sobre a ameaça.

A investigação foi conduzida pelo Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), que levou à prisão dos irmãos em janeiro de 2021.





Confissão

Durante o processo, Regan confessou seu envolvimento no plano, enquanto Joshua foi considerado culpado por um júri.

Regan foi condenado a 65 meses de prisão por conspiração, enquanto Joshua recebeu uma sentença de 120 meses de prisão pela mesma acusação.

O caso envolveu a cooperação entre autoridades locais e federais para desarticular o plano dos irmãos.