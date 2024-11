Guinness World Records / Divulgação Rashid Al-Olayan tem maior coleção de The Walking Dead do mundo





Um homem da Arábia Saudita ganhou um prêmio de Guinness World Record pela coleção de The Walking Dead . Com incríveis 3.053 peças, ele tem o recorde de coleção com mais objetos sobre a série.

A coleção dele inclui memorabílias, merchandising, livros e edições, brinquedos, estátuas e muito mais. Entre os itens favoritos do dono estão roupas usadas em set. Ele tem, ainda, diversos itens autografados pelos autores, e espera, um dia, conseguir um autógrado de Robert Kirkman , co-criador das HQs.

“Acredito que a franquia The Walking Dead é a melhor que existe”, disse Al-Olayan ao Guinness World Records . "Quem não ama uma série de zumbis? É a série perfeita para mim. Acredito que os personagens da série e dos quadrinhos são relacionáveis, você vai torcer por eles e querer que sobrevivam, mas infelizmente nesta série você perde muitos dos personagens principaiis. Mas essa é parte da razão pela qual amamos o programa, porque você não sabe o que vai acontecer a seguir.”

Museu caseiro

Rashid Al-Olayan , dono orgulhoso da coleção, começou a colecionar objetos de The Walking Dead em 2015. O primeiro item foi um set de action figures do Michonne, interpretado por Danai Gurira , e os pets zumbi da personagem.

A coleção só cresceu e cresceu, até atingir mais de 3 mil itens. Ele, então, transformou parte da casa dele em um museu.

“Enquanto tiver coisa que não tenho, eu vou ter objetivo de querer todos eles. Meu objetivo é ter absolutamente tudo, e não vou parar até conseguir,” disse ele para o Guinness World Records .