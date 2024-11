Presidência da República do México Papa Francisco pede estudo sobre abuso espiritual na Igreja Católica





Papa Francisco pensa em incluir “abuso espiritual” como um novo crime da Igreja Católica . O pontífice pediu ao Vaticano que estude a possibilidade, pois a Igreja precisou lidar com vários casos do tipo nos últimos anos.

Em 22 de novembro, o papa se juntou ao cardeal Víctor Fernández , principal autoridade doutrinária da Igreja, para falar sobre a possibilidade de transformar abuso espiritual em crime dentro da instituição.

O que é “abuso espiritual”?

De acordo com um comunicado do Vaticano , abuso espiritual acontece quando padres usam experiências místicas como pretexto para prejudicar outras pessoas.

Desde maio, existem novas normas no Vaticano sobre avaliação de fenômenos supostamente sobrenaturais, e seria “moralmente grave” usar essas experiências para controlar outras pessoas.

Caso Marko Rupnik

Houve, em 2023, o estouro de um grande escândalo envolvendo o chamado abuso espiritual. Um reverendo chamado Marko Rupnik foi acusado por cerca de 25 pessoas de abuso.

Uma das pessoas, ex-freira, disse que Rupnik abusou sexualmente dela e de outra mulher, dizendo que o ato seria devoção à Santíssima Trindade.

Rupnik foi expulso da Igreja pela ordem jesuíta em junho de 2023, e desde outubro do mesmo ano o Vaticano investiga o caso. O reverendo negou as acusações por meio do centro do qual era diretor.