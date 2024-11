Reprodução Ataques russos na capital da Ucrânia

As Forças Armadas da Ucrânia acusaram a Rússia de lançar um número recorde de 188 drones , além de quatro mísseis balísticos Iskander-M, contra o país na madrugada desta terça-feira (26).

"Infelizmente, foram atingidas infraestruturas críticas e foram danificados edifícios privados e condomínios em diversas regiões por causa dos ataques", diz um comunicado da Aeronáutica, acrescentando, por outro lado, que o bombardeio não deixou vítimas nem feridos.

Segundo as forças ucranianas, pelo menos 76 drones foram abatidos pela defesa antiaérea do país, que conta com equipamentos fornecidos por potências ocidentais, nas províncias de Kiev, Cherkasy, Kirovohrad, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Poltava, Zhytomyr, Khmelnytsky, Vinnytsia, Chernivtsi, Ternopil, Rivne, Zaporizhzhia, Dnipro, Odessa e Mykolaiv.

Outros 95 drones estão desaparecidos, supostamente devido a contramedidas de guerra eletrônica adotadas pela Ucrânia.

Reunião do G7

A guerra russo-ucraniana é um dos temas da reunião dos ministros das Relações Exteriores do G7 em Fiuggi, na Itália, que conta com a presença do chanceler de Kiev, Andrii Sybiha.

"Já se passaram 1000 dias do início da agressão russa contra um país livre que, nos últimos dias, foi atingido por uma nova forte ofensiva. Queremos reiterar nossa solidariedade: para a Itália e o G7, o apoio a Kiev é uma prioridade", garantiu o ministro italiano das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani.