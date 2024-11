Omar al Qataa (12 nov) Palestinos deslocados se dirigem a Jabalia, norte da Faixa de Gaza, após ordens de evacuação emitidas por Israel

Neste domingo (24), o Exército de Israel emitiu novas ordens de desocupação para as pessoas que moram nas áreas de um subúrbio oriental na cidade de Gaza . A ação provocou uma nova onda de deslocamentos na região.

Segundo médico palestinos, hoje, um diretor de hospital de Gaza ainda foi ferido em um ataque de drones israelenses.

Na noite de sábado (23), um porta-voz do Exército israelense publicou nas redes sociais as novas ordens para o subúrbio de Shejaia. Elas foram emitidas em razão da ação de militares palestinos, que dispararam foguetes do distrito, localizado no norte da Faixa de Gaza.

“Para sua segurança, vocês devem se deslocar imediatamente para o sul“, afirmou o militar no X (antigo Twitter).



A onda de foguetes disparados foi reivindicada pelo braço armado do Hamas , que justificou dizendo ter como alvo uma base do Exército israelense do outro lado da fronteira.

Nas redes sociais, segundo a Reuters, circulam imagens que mostram moradores deixando Shejaia em carroças puxadas por burros e riquixás. Também aparecem crianças carregando mochilas e caminhando.

Após o aviso, as famílias de moradores começaram a fugir de suas casas ainda na noite de ontem, de acordo com relato de moradores à mídia palestina. A ação deu origem à mais recente onda de deslocamento desde o início da guerra.

Além disso, autoridades de saúde relataram ao menos 10 palestinos mortos em ataques aéreos israelenses no centro de Gaza, em Al-Maghazi e Al-Bureij.