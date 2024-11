U.S. Government Premiê de Israel, Benjamin Netanyahu

O grupo fundamentalista islâmico Hamas elogiou o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) de Haia contra o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu , e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e contra a humanidade.

"É um passo importante em direção à justiça e pode levar a um ressarcimento para as vítimas em geral, mas permanecerá limitado e simbólico se não for apoiado com todos os meios por todos os países do mundo", disse Basem Naim, membro do escritório político do Hamas.

O TPI também mandou prender Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, conhecido como "Deif", líder da ala militar do grupo islâmico, por crimes de guerra e contra a humanidade.

Deif, no entanto, é dado como morto por Israel.