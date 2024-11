CHARLY TRIBALLEAU Partido do presidente eleito Donald Trump saiu vitorioso nas eleições nos EUA





O partido republicano formou maioria na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos (equivalente a Câmara dos Deputados no Brasil) nesta quarta-feira (13), de acordo com projeções eleitorais da CNN e da NBC.

Todas as 435 cadeiras estavam em disputa, e o partido do presidente eleito Donald Trump conquistou vaga para ao menos 218 deputados até o momento, contra 208 dos democratas. São necessários 218 deputados para ter o controle desta Casa legislativa. Nove vagas ainda estão em jogo, já que a apuração ainda não terminou.

Onda vermelha

Nas eleições dos Estados Unidos da última terça-feira (5), além de elegerem o novo presidente, os eleitores estadunidenses também decidiram os legisladores para o Congresso e para governador em 11 estados.

No Senado , 34 das 100 cadeiras estavam em votação. Além da vitória presidencial, os republicanos garantiram mais quatro cadeiras no Senado, formando maioria: a partir de 2025, serão 53 senadores do partido, no total, contra 47 democratas.

Vista como a " onda vermelha " nos EUA, nos 11 estados que foram às urnas para eleger um novo governador, oito dos vitoriosos também eram republicanos.