Divulgação Visita à Amazônia é marcada por segredo e segurança

O presidente dos Estados Unidos , Joe Biden , deve desembarcar em Manaus no próximo domingo (17). A equipe do mandatário analisa três espaços na capital do Amazonas e em comunidades próximas para sua visita, segundo informações da Folha de São Paulo.



Segundo informações da baixada estadunidense, Biden é o primeiro presidente dos EUA a fazer uma visita nessa região. Os destinos oficiais ainda não foram revelados, em uma medida de segurança da viagem do chefe do Executivo norte-americano.

Os três espaços que estão na mira da equipe de Biden são, segundo a Folha: o Museu da Amazônia (Musa), o porto de Iranduba (AM), a 40 km de Manaus; ou Novo Airão (AM), onde está o arquipélago fluvial de Anavilhanas.

A agenda oficial do presidente norte-americano ainda não foi divulgada, e as administrações dos espaços também mantêm em segredo se ele irá visitá-los. Só está prevista a chegada e o encontro com lideranças indígenas, que também segue em segredo: não se sabe com quem, especificamente, ele vai se reunir.

A viagem de Biden vai além de uma visita: é esperado que o mandatário grave um vídeo com uma mensagem sobre a Amazônia.

Saiba mais sobre esses espaços

O Museu da Amazônia, mais conhecido como MUSA, é um dos principais pontos turísticos de Manaus. O espaço ocupa 100 hectares da reserva florestal Adolpho Ducke, do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia). O Musa permite que os turistas tenham um contato mais direto com a floresta, além de oferecer catálogos com pesquisas sobre a fauna e a flora local.

Já o porto de Iranduba fica no rio Solimões, cujas águas se encontram com as do rio Negro mais à frente, na altura de Manaus.

O arquipélago fluvial de Anavilhanas, entre Manaus e Novo Airão, tem mais de 400 ilhas e 60 lagos, no curso do rio Negro. É o segundo maior arquipélago do tipo no mundo, segundo os técnicos do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), que administra o Parque Nacional de Anavilhanas.

Viagem de Biden ao Brasil

Haverá credenciamento para profissionais de imprensa que atuam com foto e vídeo durante a chegada de Biden no aeroporto de Manaus. "Esta visita histórica marca a primeira vez que um presidente norte-americano desembarca na cidade, destacando o compromisso com a proteção ambiental e o respeito às culturas locais", disse a embaixada dos Estados Unidos no país.

De acordo com a embaixada, os equipamentos de fotógrafos e cinegrafistas serão checados, para além dos procedimentos de segurança habituais do aeroporto. O acesso ao pátio de aeronaves deve ser feito com o uso de sapatos fechados e sem salto, conforme a representação diplomática no Brasil.

Um avião cargueiro da Força Aérea dos Estados Unidos já pousou no aeroporto de Manaus para fornecimento de suprimentos logísticos de apoio à visita do presidente.

Até esta terça-feira (12), havia indefinição sobre quem acompanhará Biden na visita à região amazônica. Não há confirmação, até o momento, sobre a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) ou da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede).

Depois da visita ao Norte, o mandatário seguirá para a cúpula do G20, no Rio de Janeiro. A cúpula ocorrerá nos dias 18 e 19, e há previsão de uma reunião bilateral entre Biden e o presidente Lula (PT).