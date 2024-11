Reprodução Monte Rushmore, em Dakota do Sul, homenageia os ex-presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln





A primeira eleição para presidente dos EUA foi realizada em 1789. E o vencedor foi George Washington, que obteve 69 votos no Colégio Eleitoral, sistema em vigor até os dias de hoje. Washington foi reeleito em 1792.

Por isso, nem sempre o candidato mais votado na eleição é quem vence . Os EUA adotam o sistema de voto indireto, sendo os delegados de cada estado responsáveis por escolhe o novo presidente.

Atualmente, o Colégio Eleitoral é composto por 538 delegados. Para ser eleito, o candidato vencedor precisa obter pelo menos 270 votos. O estado com maior número delegados é a Califórnia, com 54, seguido pelo Texas, com 40.

Na história, Franklin D. Roosevelt é o único presidente que serviu mais de dois mandatos na Casa Branca. Ele foi eleito presidente quatro vezes, nos pleitos de 1932, 1936, 1940 e 1944.

Nesta quarta-feira (6), Donald Trump voltou a ser eleito presidente. O republicano se tornou o segundo ex-presidente que voltou a ser eleito após ser derrotado na campanha da reeleição.

Ano Vencedor Partido Colégo eleitoral 1789 George Washington Sem partido organizado 69 votos 1792 George Washington Federalista 132 1796 John Adams Federalista 71 1800 Thomas Jefferson Democrata-Republicano 73 1804 Thomas Jefferson Democrata-Republicano 162 1808 James Madison Democrata-Republicano 122 1812 James Madison Democrata-Republicano 128 1816 James Monroe Democrata-Republicano 183 1820 James Monroe Democrata-Republicano 231 1824 John Quincy Adams Democrata-Republicano 84 1828 Andrew Jackson Democrata 178 1832 Andrew Jackson Democrata 219 1836 Martin Van Buren Democrata 170 1840 William Henry Harrison Whig 234 1844 James K. Polk Democrata 170 1848 Zachary Taylor Whig 163 1852 Franklin Pierce Democrata 254 1856 James Buchanan Democrata 174 1860 Abraham Lincoln Republicano 180 1864 Abraham Lincoln Republicano 212 1868 Ulysses S. Grant Republicano 214 1872 Ulysses S. Grant Republicano 286 1876 Rutherford B. Hayes Republicano 185 1880 James A. Garfield Republicano 214 1884 Grover Cleveland Democrata 219 1888 Benjamin Harrison Republicano 233 1892 Grover Cleveland Democrata 277 1896 William McKinley Republicano 271 1900 William McKinley Republicano 292 1904 Theodore Roosevelt Republicano 336 1908 William Howard Taft Republicano 321 1912 Woodrow Wilson Democrata 435 1916 Woodrow Wilson Democrata 277 1920 Warren G. Harding Republicano 404 1924 Calvin Coolidge Republicano 382 1928 Herbert Hoover Republicano 444 1932 Franklin D. Roosevelt Democrata 472 1936 Franklin D. Roosevelt Democrata 523 1940 Franklin D. Roosevelt Democrata 449 1944 Franklin D. Roosevelt Democrata 432 1948 Harry S. Truman Democrata 303 1952 Dwight D. Eisenhower Republicano 442 1956 Dwight D. Eisenhower Republicano 457 1960 John F. Kennedy Democrata 303 1964 Lyndon B. Johnson Democrata 486 1968 Richard M. Nixon Republicano 301 1972 Richard M. Nixon Republicano 520 1976 Jimmy Carter Democrata 297 1980 Ronald W. Reagan Republicano 489 1984 Ronald W. Reagan Republicano 525 1988 George H.W. Bush Republicano 426 1992 Bill Clinton Democrata 370 1996 Bill Clinton Democrata 379 2000 George W. Bush Republicano 271 2004 George W. Bush Republicano 286 2008 Barack Obama Democrata 365 2012 Barack Obama Democrata 332 2016 Donald Trump Republicano 304 2020 Joe Biden Democrata 306 2024 Donald Trump Republicano 277

