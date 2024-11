AFP Kamala Harris vai aguardar resultado em Universidade. Trump vai aguardar em resort.

Até a escolha do local onde passar a noite de 5 de novembro, aguardando os resultados da votação das eleições nos Estados Unidos, expressa a clara diferença entre Kamala Harris e Donald Trump.

A candidata democrata escolheu a histórica Universidade Howard , apelidada de "Harvard Negra", em Washington, onde se formou em 1986 e começou a dar os primeiros passos na política ao concorrer a representante estudantil do primeiro ano.

Foi nesta instituição que aquela que se tornaria uma procuradora-geral formou sua personalidade e passou a fazer parte da poderosa fraternidade Alpha Kappa Alpha, cujos membros ainda estão entre as pessoas mais próximas da vice-presidente.

Em Howard, Harris lançou a sua primeira campanha para as primárias presidenciais em 2019 e lá refugiou-se com os seus conselheiros de confiança para preparar o primeiro e único debate televisivo contra o republicano.

Na "Meca", como os estudantes chamam a prestigiada universidade, a candidata democrata estará rodeada pelos seus funcionários e pela sua família, mas também por muitos estudantes e voluntários.

Trump , por outro lado, não surpreendentemente, escolheu o seu resort em Mar-a-Lago como sede, a "Casa Branca de Inverno", como era chamada quando era presidente.

A campanha especificou, no entanto, que a 'festa de vigilância noturna eleitoral' será realizada no centro de convenções de Palm Beach, mas é provável que Trump chegue à festa já tarde da noite, dada a proximidade do luxuoso complexo com campos de golfe, tênis, piscina, salões e salões de festas no valor de cerca de US$ 1 bilhão.

Em 2020, o então presidente aguardava os resultados na Casa Branca , dando uma festa com 400 convidados. Em 2016, porém, na noite da histórica vitória contra Hillary Clinton, o futuro presidente estava em um hotel em Nova Iorque, não muito longe do seu adversário.