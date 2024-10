Reprodução Cunhada em 1975, moeda não tem a marca distintiva de cunhagem "S" que todas as moedas fabricadas em São Francisco são obrigadas a ter.

Uma moeda de apenas 10 centavos de dólar (R$ 0,57) foi vendida em u m leilão nos Estados Unidos no final de semana por US$ 500 mil – cerca de R$ 2,88 milhões pela cotação desta terça-feira (29) da moeda americana. Um simples erro de impressão fez com que se tornasse raríssima e, assim, cobiçada por colecionadores.



Uma família de Ohio manteve escondida a raridade por quase quatro décadas. Cunhada em 1975, exibe o perfil do presidente Franklin D. Roosevelt, mas não tem a marca distintiva de cunhagem "S" que todas as moedas fabricadas em São Francisco , na Califórnia, são obrigadas a ter.

A única outra moeda de 10 centavos conhecida sem a cunhagem “S” foi vendida por US$ 456.000 – cerca de R$ 2,62 milhões - em um leilão em 2019 e, posteriormente, revendida para um colecionador particular.

As raridades foram produzidas em 1975, quando a Casa da Moeda dos EUA em São Francisco fabricou mais de 2,8 milhões de conjuntos especiais não circulados de “prova” com seis moedas. Na época, os conjuntos eram vendidos por US$ 7, o equivalente a quase US$ 40 (pouco mais de R$ 230) atualmente.

Os colecionadores só perceberam anos depois que duas moedas de 10 centavos do conjunto não tinham o "S" padrão. A segunda delas foi vendida durante leilão online que terminou neste domingo (27), promovido pela casa de leilões GreatCollections, sediada em Irvine, Califórnia. As informações são do New York Post.