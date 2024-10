Reprodução Usuários do Telegram postaram vídeos e fotos do jato de sujeira e mau cheiro que se espalharam por região de Moscou

Uma cena impressionante – e repugnante – surpreendeu milhares de moradores de uma região de Moscou nesta segunda-feira (28): um gigantesco jato da altura de um prédio de vários andares jorrando esgoto e sujeira próximo a edifícios residenciais.

Usuários do Telegram, aplicativo de mensagens semelhante ao whatsapp, logo começaram a postar vídeos com o problema no sistema de esgoto no distrito de Novaya Moskva , segundo informações do Daily Mirror.

Reprodução "Um show de merda, literalmente", escreveu um dos usuários do aplicativo de mensagem russo

"Uma fonte da altura de um prédio residencial é vista em um dos distritos de Moscou. Um show de merda, literalmente", escreveu um deles. Embora os detalhes do incidente sejam escassos, os clipes foram compartilhados e comentados por milhares de pessoas online, que reclamavam principalmente do mau cheiro que era exalado.

De acordo com o conglomerado estatal russo Gazprom, uma nova seção do gasoduto estava sendo limpa do ar dessa forma. Representantes da corporação disseram que a situação estava sob controle.