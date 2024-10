Reprodução/X Os bombeiros estão no local em busca de pessoas entre os escombros.

Um hotel de dez andares desabou na Villa Gesell, no litoral da Argentina , nesta terça-feira (29). Até o momento, uma morte já foi confirmada e há entre 7 e 10 desaparecidos nos escombros, segundo confirmou o prefeito local, Gustavo Barreras.

O edifício desabou por volta das 0h30. O incidente também afetou uma construção que ficava ao lado, por isso algumas pessoas que estão sendo procuradas nos escombros podem ser moradores desse prédio. A causa do desabamento ainda é desconhecida, mas as suspeitas é de que o incidente esteja relacionado a uma reforma.



"O prédio tinha plantas aprovadas e permissão de obra para um elevador na parte frontal do imóvel. O que desabou foi o fundo, cerca de dez andares", informou o prefeito. "Não temos informações precisas sobre a presença de pessoas no hotel. Estimamos que havia cerca de seis ou sete pessoas. E no prédio ao lado, mais duas ou três pessoas", acrescentou.

Ao contrário do que afirmou o representante, a Prefeitura de Villa Gesell afirmou em comunicado que entre as pessoas soterradas "estão trabalhadores de uma obra que estava sendo realizada clandestinamente, sem cumprimento das normas municipais e sem a devida autorização", mas não informou se o hotel estava funcionando no momento do incidente. O órgão disse ainda que a obra havia sido interrompida em agosto deste ano.

"Neste momento, embora não seja possível detalhar com precisão as causas do desabamento, pode-se afirmar que na área colapsada (parte traseira) a estrutura estaria sendo modificada de forma ilegal e irregular", afirmou comunicado da prefeitura.



Segundo a prefeitura de Villa Gesell, o ministro de Segurança da província de Buenos Aires, Javier Alonso, já está no local junto ao prefeito da cidade, Gustavo Barrera. Estão trabalhando nas buscas bombeiros voluntários municipais, da região de Buenos Aires e de províncias vizinhas, como a Brigada de Resgate de Mar del Plata. Também atuam no local equipes de Saúde, Segurança, Defesa Civil e Trânsito municipais.

