Reprodução Jam Press Americana, de 49 anos, tenta afinar ainda mais a cintura e assim bater o recorde mundial, que é de 38 cm

Uma americana , de 49 anos, de Portland, no Oregon , planeja bater o r ecorde mundial de cintura mais fina do planeta. Para isso, Sarah Vaeth usa espartilhos ao menos 23 horas por dia, sete dias por semana.

Atualmente, a cintura dela mede 39,25 cm e o seu objetivo é atingir os 37,5 cm, superando assim o recorde atual de 38,1 cm, pertencente a Cathie Jung, também dos Estados Unidos, segundo informações do portal What’s The Jam.

Reprodução Jam Press Sarah Vaeth já encaminhou seu pedido ao Guinnes, o livro dos recordes; meta é chegar aos 37,5 cm

Para diminuir a cintura, Sarah deixou de usar espartilho moderado e passou a usar cinta-liga justa. “Fiquei interessada em bater o recorde mundial quando isso começou a parecer possível”, disse Sarah.

Cortou o álcool e treina com pesos

“Eu mudei do uso moderado de espartilho para o uso de cinta-liga bem gradualmente, e fiquei satisfeita em aprender qual é minha tolerância e não me apressar. Gosto de me testar. Ter o recorde à vista me mantém focada e me impede de ficar preguiçosa”, explicou.

Sarah não segue uma dieta rigorosa, mas cortou o álcool por causa das enxaquecas. E treina regularmente com pesos. Ela está a caminho de igualar o recorde atual antes do Ano Novo.

Seu pedido para o Guinness , o livro dos recordes , já foi enviado, e ela propôs atingir uma medida de 37,5 cm até maio de 2025. “Vai ser difícil, mas não acho que seja irreal”, ponderou.