Reprodução Homem ficou gravemente ferido na cabeça após ataque de um leopardo durante um piquenique na Índia

Um leopardo atacou um grupo que fazia um piquenique e deixou ao menos três pessoas feridas no último domingo (20) na Índia . O ataque ocorreu em um parque na cordilheira da Divisão Florestal do Sul, na região centro-norte de Madhya Pradesh.

O animal encontrava-se em uma região de mata próxima, quando, descoberto pelo grupo, começaram a tentar atraí-lo para fora da floresta para que pudessem fotografá-lo e filmá-lo. Pouco depois, o felino partiu em disparada em direção ao grupo de cerca de 50 pessoas. Em pânico, começaram a gritar: “Corram!”

Um dos retardatários foi agarrado e derrubado pelo leopardo. Logo em seguida, saiu correndo em direção a outra pessoa.

As vítimas do ataque foram levadas para um hospital próximo, sendo que duas delas tiveram ferimentos graves na cabeça.

Ataque de tigre na região

De acordo com um funcionário do parque, outro incidente de ataque de tigre ocorreu na área alguns dias antes e depois disso eles aconselharam as pessoas a não se aventurarem nas florestas.

'Um aviso foi emitido. Pedimos aos oficiais que alertem os moradores e outras pessoas para não entrarem nas florestas. Uma sala de controle também foi montada para ajudar as pessoas em tais incidentes', disse o funcionário.

Os leopardos são famosos na Índia por matar pessoas. As informações são do Daily Mail.