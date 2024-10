Reprodução Instagram Cantora pousou para fotos em sua residência

A cantora Christina Aguilera exibiu seu novo visual, mais magro, em fotos com um vestido de Halloween super justo postadas em sua conta no Instagram nesta terça-feira (22). Os registros foram feitos na casa dela, exibindo suas decorações inspiradas n animação “O Estranho Mundo de Jack” e a árvore de Natal com o Halloween de tema.

De vestido justo laranja com recortes e saltos de tiras, Aguilera estilizou seu cabelo loiro platinado e liso e usou sombra bronze e batom neutro, arrancando muitos elogios dos fãs nos comentários.

Reprodução Instagram Cantora faz pose com seu noivo, Matthew Rutler.

Em outra foto, aparece ela posando ao lado de seu noivo de longa data, Matthew Rutler , de terno preto, segundo informações do portal Page Six.

Rumores sobre uso de medicamento para dieta

No início do ano, houve rumores de que a cantora estaria usando um medicamento específico para perder peso.

Ela, no entanto, desconversou ao ser questionada sobre o assunto durante uma entrevista recentemente.

“Tenho uma maturidade agora em que simplesmente não dou a mínima para sua opinião. Não vou aceitar isso. Deve ser sua responsabilidade ocupar seu espaço. As opiniões de outras pessoas sobre mim não são da minha conta”, declarou, ao explicar que as pessoas criticam a aparência dela desde os anos 1990, quando iniciou a carreira musical.