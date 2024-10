Reprodução Vista aérea da mais nova propriedade do casal localizada na Baía de Biskayne

O ex-jogador inglês David Beckham foi flagrado chegando em sua McLaren 750s em sua recém-adquirida mansão em Miami , na Flórida, Estados Unidos, avaliada em cerca de R$ 450 milhões . A propriedade está localizada próxima à sede do Inter Miami CF, do qual ele é coproprietário.

Reprodução David Beckham chega para inspecionar a sua mais nova aquisição em Miami

Apelidada de Palácio de “Beckingham”, em referência ao famoso Palácio de Buckingham, em Londres, a mega mansão dispõe de nove quartos e conta com uma série de recursos impressionantes, incluindo cozinha de chef, cinema privativo, academia, spa e piscina, além de 13 banheiros, cozinha ao ar livre, lounge na cobertura e cerca de 40 metros de fachada na Baía de Biscayne.

A estrela pop Shakira e o Barry Gibb, integrante do grupo vocal Bee Gees, estarão entre os vizinhos dos Beckhams na casa, onde eles também têm um deck à beira-mar e ancoradouro para um iate.

No início deste mês, uma fonte imobiliária local afirmou à reportagem do Daily Mail que a oferta dos Beckhams – o ex-jogador é casado com Victoria, ex-integrante do Spice Girls - pela propriedade havia sido aceita e que eles estariam planejando se mudar no início do ano que vem .

Já a McLaren com a qual David apareceu para inspecionar a mansão está avaliada em R$ 1,7 milhão.

Reprodução Ex-jogador da seleção inglesa chegou em sua potente McLaren 750s

O ex-meio-campista do Manchester United encerrou sua carreira de jogador em 2013, tendo atuado 115 vezes pela seleção da Inglaterra.