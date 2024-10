Departamento de polícia de Keller Uma professora do Texas, nos Estados Unidos, foi presa nesta segunda-feira (21) acusada de supostamente ter tido um “relacionamento inapropriado” com um ex-aluno durante o verão

Uma professora do Texas , nos Estados Unidos, foi presa nesta segunda-feira (21) acusada de supostamente ter tido um “ relacionamento inapropriado ” com um ex-aluno durante o verão, segundo autoridades locais.

Angela Barnes, de 45 anos, teria tido um caso com o adolescente fora da sala de aula da Carroll Middle School, entre junho e julho. Depois de uma investigação, no final de setembro, foi confirmado que a professora estava tendo um relacionamento sexual com o menor.

Ela foi acusada de agressão sexual de criança e relacionamento impróprio entre educador e aluno e presa na Penitenciária Regional de Keller. Além disso, a professora foi afastada de suas funções da escola.

Segundo as autoridades policiais de Keller, na cidade de Southlake, próximo a Dallas, o delito foi cometido fora das dependências da escola. A idade do adolescente não foi divulgada. Também não há informações se a acusada teria tido envolvimento com outras crianças.

As informações são do New York Post.