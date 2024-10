Reprodução Cantora Pink voltou a adiar shows de sua turnê sem anunciar os motivos, gerando muito especulação

Por meio de sua conta no Instagram , a cantora americana Pink anunciou no final de semana o adiamento de quatro apresentações de sua Summer Carnival Tour . A postagem intrigou os fãs e gerou muitas especulações, já que o motivo para o adiamento dos shows não foi divulgado.

“Por motivos além do meu controle, precisamos adiar nossos próximos quatro shows em Lincoln, Sioux Falls, Milwaukee e Des Moines”, escreveu a artista. “Estou muito decepcionada em compartilhar esta notícia, mas estamos trabalhando para remarcar cada um desses shows o mais rápido possível. Seus ingressos ainda serão válidos”, prometeu.

Doença não revelada

O adiamento acontece poucos meses depois de a cantora ter cancelado seu show em Berna, na Suíça, em julho, após contrair uma doença não revelada.

Antes disso, Pink também cancelou duas de suas apresentações em Tacoma, Washington, em outubro de 2023, devido a “problemas médicos familiares”.

AS informações são do portal Page Six.